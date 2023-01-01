В Черном море на боевом дежурстве находятся до 5 кораблей РФ
По данным Военно-морских Сил, по состоянию на 1 января в Черном море на боевом дежурстве находятся до 5 российских кораблей
Об этом сообщили в Военно-морских Силах ВСУ в фейсбуке.
"В Черном море на боевом дежурстве находятся до 5 вражеских кораблей; в Азовском море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль; в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты", - отметила пресс-служба.
Также сообщается, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), ведь отключает систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в Азовском море.
- Напомним, 20 декабря член оборонного комитета Верховной Рады Украины Егор Чернев заявил, что Россия производит до 30 ракет "Калибр" в месяц из имеющихся составляющих.
- На 30 декабря в Черном море на боевом дежурстве был один вражеский носитель "калибров" с общим залпом восемь ракет.
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