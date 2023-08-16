Об этом сообщают Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины.

В Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, а в Азовском море – один вражеский корабль.

Также в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 24 ракет.