В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 кораблей РФ, ракетоносители отсутствуют
На среду, 16 августа, на боевом дежурстве в Черном море находятся семь российских кораблей. Ракетоносители "калибров" отсутствуют
Об этом сообщают Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины.
В Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, а в Азовском море – один вражеский корабль.
Также в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 24 ракет.
- По состоянию на 15 августа на боевом дежурстве в Черном море находились семь вражеских кораблей, при этом носителей крылатых ракет типа "калибр" среди них не было.
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