В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 кораблей РФ, ракетоносителей нет
На утро субботы, 2 сентября, на боевом дежурстве в Черном море находятся семь вражеских кораблей. Вместо этого ракетоносители "калибров" отсутствуют
Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, а
в Азовском море – 1 вражеский корабль.
Кроме этого, в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 24 ракет.
- Вчера 1 сентября российская армия держала в Черном море два ракетоносителя с общим залпом до 16 "калибров".
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