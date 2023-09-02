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В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 кораблей РФ, ракетоносителей нет

2 сентября, 2023 суббота
08:24
Война с Россией Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"

На утро субботы, 2 сентября, на боевом дежурстве в Черном море находятся семь вражеских кораблей. Вместо этого ракетоносители "калибров" отсутствуют

Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, а
в Азовском море – 1 вражеский корабль.

Кроме этого, в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 24 ракет.

  • Вчера 1 сентября российская армия держала в Черном море два ракетоносителя с общим залпом до 16 "калибров".
Украина
Россия
російська армія
ракетний удар
Чорное море
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