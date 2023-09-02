В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 кораблей РФ, ракетоносителей нет

Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, а

в Азовском море – 1 вражеский корабль.

Кроме этого, в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 24 ракет.