В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 кораблей РФ: есть ли ракетоносители

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне удерживают в Азовском море на боевом дежурстве 4 вражеских корабля, а в Средиземном находится один корабль РФ. Заметим, что ракетоносителей в их числе нет.