В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 кораблей РФ: есть ли ракетоносители
По состоянию на 09:00 субботы, 16 сентября, Российская армия удерживает в Черном море на боевом дежурстве семь кораблей. Ракетоносителей среди них нет
Об этом сообщает ВМС ВСУ.
"В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне удерживают в Азовском море на боевом дежурстве 4 вражеских корабля, а в Средиземном находится один корабль РФ. Заметим, что ракетоносителей в их числе нет.
- На 10 утра 15 сентября в Черном море на боевом дежурстве находились 15 вражеских кораблей РФ. Среди них был один ракетоноситель с 8 "калибрами".
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