В Черном море на боевом дежурстве находятся 6 кораблей РФ, ракетоносителей нет
На утро 21 сентября на боевом дежурстве в Черном море российские террористы удерживают шесть кораблей. Ракетоносителей среди них нет
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
По состоянию на 07.00 известно, что в Черном море находятся 6 российских кораблей. В Азовском и Средиземном море находятся по одному вражескому кораблю. Ракетоносители отсутствуют.
Отмечается, что за сутки, в интересах России, проход по Керчь-Еникальскому проливу совершил 21 корабль к Азовому морю и 9 судов к Черному морю.
- На 20 сентября российские военные держали на боевом дежурстве в Черном море восемь вражеских кораблей. Среди них был один ракетоноситель с 8 "калибрами".
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