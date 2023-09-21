В Черном море на боевом дежурстве находятся 6 кораблей РФ, ракетоносителей нет

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

По состоянию на 07.00 известно, что в Черном море находятся 6 российских кораблей. В Азовском и Средиземном море находятся по одному вражескому кораблю. Ракетоносители отсутствуют.

Отмечается, что за сутки, в интересах России, проход по Керчь-Еникальскому проливу совершил 21 корабль к Азовому морю и 9 судов к Черному морю.