В Черном море на боевом дежурстве находятся 4 корабля РФ, среди них есть ракетоноситель

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

По состоянию на 09:00 в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 8 ракет.

В Азовском и Средиземном морях россияне держат по одному кораблю. Ракетоносителей "калибров" нет.