В Черном море на боевом дежурстве находятся 4 корабля РФ, среди них есть ракетоноситель
По состоянию на 9 ч утра субботы, 23 сентября, российские оккупанты в Черном море на боевом дежурстве держат 4 корабля. Среди них есть один ракетоноситель "калибров"
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
По состоянию на 09:00 в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 8 ракет.
В Азовском и Средиземном морях россияне держат по одному кораблю. Ракетоносителей "калибров" нет.
- На 22 сентября россияне в Черном море на боевом дежурстве держали шесть кораблей. Ракетоносители "калибров" отсутствовали.
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