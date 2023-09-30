Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В Черном море на боевом дежурстве находятся 13 кораблей РФ, среди них есть ракетоносители

В Черном море на боевом дежурстве находятся 13 кораблей РФ, среди них есть ракетоносители

30 сентября, 2023 суббота
08:07
Война с Россией

По состоянию на утро субботы, 30 сентября, российские оккупанты держат на боевом дежурстве в Черном море 13 кораблей. Среди них 2 ракетоносителя с 14 "калибрами"

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

По состоянию на 08:00 в Черном море на боевом дежурстве находятся 13 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 14 ракет.

Также в Азовском и Средиземном море российские террористы удерживают по одному вражескому кораблю. Ракетоносителей среди них нет.

  • Накануне российские террористы вывели на боевое дежурство в Черное море три ракетоносителя. Общий залп "калибров" – до 24 ракет.
Украина
російська армія
Читайте также:
знищені окупанти
29 сентября, 2023 пятница
Силы обороны ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении, - Генштаб
29 сентября, 2023 пятница
В Украину идет холодный атмосферный фронт: прогноз погоды на выходные от Натальи Диденко
Обстріл Херсона 24 вересня
29 сентября, 2023 пятница
Россияне нанесли авиаудары по Херсону и области: уничтожено заведение общественного питания
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.37
    Покупка 37.37
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 39.81
    Продажа 40.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
30 сентября
08:45
Силы ПВО за ночь уничтожили на юге 30 вражеских беспилотников
08:32
Блинкен призвал Индию сотрудничать в расследовании убийства лидера сикхов в Канаде
08:29
В США планируют снять фильм о затонувшем батискафе "Титан"
08:20
Маккарти призвал Сенат США отказаться от помощи Украине во избежание "шатдауна"
08:02
Обновлено
Армия РФ потеряла за сутки войны 4 танка, 38 артсистем и 470 военных, - Генштаб ВСУ
08:00
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 9-го тура
08:00
Обзор
Новые правила войны, генерал в раю и спирт для зека – 5 книг о победе в эпоху хаоса
07:48
Российские "шахеды" атаковали юг и центр Украины: есть попадания на Винничине
07:29
ФСБ
ФСБ поддерживает расширение возможностей слежения за населением РФ в интернете, – ISW
06:54
В Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение из-за сильных ливней и наводнений
06:37
Обновлено
В Брянской области РФ раздались взрывы
06:25
Белый дом следит, чтобы РФ не могла продавать нефть выше ценового потолка, - Кирби
05:44
Силы обороны преуспевают в районе Клещиевки под Бахмутом, - ISW
04:48
Уже семь стран заказали боеприпасы по новой схеме закупок ЕС, - Reuters
04:20
В России на 20% увеличат расходы на содержание Путина
03:52
В Германии прошел первый саммит с лидерами стран Центральной Азии: что известно
03:24
Армения
Армения судится против Азербайджана в Международный суд ООН
02:56
Глава парламента Финляндии получил орден Ярослава Мудрого
01:58
Обновлено
Из Нагорного Карабаха в Армению выехали около 100 тыс. переселенцев. Ереван обещает компенсацию и жилье
01:31
Трубин провел "сухой" матч в принципиальном противостоянии с "Порту"
01:06
Ильхам Алиев
"Нетрудно догадаться, где мы могли остановиться": Алиев заявил о признании целостности Армении и конце сепаратизма в Азербайджане
00:56
Инфляция в зоне евро стала самой низкой с 2021 года
00:28
Минфин Болгарии: РФ пытается сорвать переход на евро
00:11
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 сентября
2023, пятница
29 сентября
23:57
В Госдуме заявили, что "Армения перестанет существовать", политик из Еревана назвал Крым армянским
23:18
Спустя более 25 лет прокуратура Лас-Вегаса возобновила дело об убийстве рэпера Тупака Шакура
22:51
Эксклюзив
Эксперт по безопасности: идеология "русского мира" выветрится после прихода ВСУ на оккупированные территории
22:37
Карабах: Азербайджан задерживает чиновников армии "НКР", на очереди - политики, - СМИ
22:32
Генерал США Марк Милли официально передал свои полномочия преемнику генералу Чарльзу Брауну
22:30
Усик сделал первое заявление после объявления о бое с Фьюри
21:57
Эксклюзив
Орбан является своеобразным Жириновским в ЕС, но на него можно влиять
21:55
Украинцы отдают жизнь, чтобы создать некоррумпированное государство - посол ЕС
21:52
Российская нейросеть государственного Сбербанка отказалась отвечать, какой стране принадлежит Донецк
21:51
Болгария запретила ввоз подсолнечника из Украины до конца ноября
21:46
Требовал деньги за решение: на Одесчине главу райсуда разоблачили на взятке почти в 50 тыс. грн
21:25
Дробович прокомментировал реакцию МИД Украины на скандал с ветераном дивизии СС "Галичина"
21:18
Международные спонсоры войны: НАПК приостановило статус венгерского OTP Bank и 5 греческих компаний-перевозчиков. В чем причина
21:03
В Сербии суд на год осудил экс-генерала СБУ Наумова, - СМИ
20:25
Эксклюзив
В Сенате сохраняется большинство сторонников поддержки Украины, - эксперт-международник Дубовик
20:23
Аналитика
Темпы продвижения ВСУ – не основной показатель контрнаступления. Военные итоги недели с Сергеем Згурцем
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV