В Черном море на боевом дежурстве находятся 13 кораблей РФ, среди них есть ракетоносители

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

По состоянию на 08:00 в Черном море на боевом дежурстве находятся 13 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 14 ракет.

Также в Азовском и Средиземном море российские террористы удерживают по одному вражескому кораблю. Ракетоносителей среди них нет.