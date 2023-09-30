В Черном море на боевом дежурстве находятся 13 кораблей РФ, среди них есть ракетоносители
По состоянию на утро субботы, 30 сентября, российские оккупанты держат на боевом дежурстве в Черном море 13 кораблей. Среди них 2 ракетоносителя с 14 "калибрами"
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
По состоянию на 08:00 в Черном море на боевом дежурстве находятся 13 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 14 ракет.
Также в Азовском и Средиземном море российские террористы удерживают по одному вражескому кораблю. Ракетоносителей среди них нет.
- Накануне российские террористы вывели на боевое дежурство в Черное море три ракетоносителя. Общий залп "калибров" – до 24 ракет.
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