В Черном море на боевом дежурстве находится подводный ракетоноситель с 4 "калибрами", - ОК "Юг"
В оперативном командовании "Юг" отчитались о ситуации с ракетной угрозой по состоянию на вечер субботы, 19 августа
Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
"Тактическая авиация, как правило, к этому времени уже налетала свое, может активизироваться поближе к рассвету по прифронтовым областям. Пусков ударных БПЛА типа "Shahed-136" в южном направлении не отмечено", - пишет Назаров.
По состоянию на 23:00 субботы, 19 августа, в Черном море на боевом дежурстве находится подводный ракетоноситель с 4 "калибрами".
"Уровень ракетной опасности оцениваем как высокий. Но без лишней паники, с пониманием и осознанием положения дел. При сигнале тревоги – безопасность превыше всего! Может быть слышно нашу работу, но мы тренируемся, чтобы быть всегда наготове", - отмечает спикер ОК "Юг".
- Утром субботы, 19 августа 2023 года, российские террористы ударили баллистической ракетой по центру Чернигова. В результате попадания в Драматический театр погибли 7 человек, среди них - ребенок, 140 получили ранения.
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