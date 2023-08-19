В Черном море на боевом дежурстве находится подводный ракетоноситель с 4 "калибрами", - ОК "Юг"

Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

"Тактическая авиация, как правило, к этому времени уже налетала свое, может активизироваться поближе к рассвету по прифронтовым областям. Пусков ударных БПЛА типа "Shahed-136" в южном направлении не отмечено", - пишет Назаров.

По состоянию на 23:00 субботы, 19 августа, в Черном море на боевом дежурстве находится подводный ракетоноситель с 4 "калибрами".

"Уровень ракетной опасности оцениваем как высокий. Но без лишней паники, с пониманием и осознанием положения дел. При сигнале тревоги – безопасность превыше всего! Может быть слышно нашу работу, но мы тренируемся, чтобы быть всегда наготове", - отмечает спикер ОК "Юг".