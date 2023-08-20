В Черном море на боевом дежурстве находится подлодка с 4 ракетами типа "калибр"
По состоянию на воскресенье, 20 августа, в 23:00 в акватории Черного моря боевое дежурство несет вражеская подлодка с 4 ракетами типа "калибр"
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
Отмечается, что враждебная авиация, ни стратегическая, ни тактическая, активности не проявляет. Пусков БПЛА типа Shahed-136 в южном направлении не фиксировалось.
Однако в акватории Черного моря боевое дежурство во вражеской корабельной группировке из 10 единиц, несет вражеская подлодка с 4 ракетами типа "калибр".
"Ночью возможны характерные звуки нашей работы. Не паникуйте, мы должны быть натренированными, а вы – надежно защищенными!" – отметили в сообщении.
- В воскресенье, 20 августа, российская армия весь день наносит артиллерийские удары по Купянску Харьковской области.
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