Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Отмечается, что враждебная авиация, ни стратегическая, ни тактическая, активности не проявляет. Пусков БПЛА типа Shahed-136 в южном направлении не фиксировалось.

Однако в акватории Черного моря боевое дежурство во вражеской корабельной группировке из 10 единиц, несет вражеская подлодка с 4 ракетами типа "калибр".

"Ночью возможны характерные звуки нашей работы. Не паникуйте, мы должны быть натренированными, а вы – надежно защищенными!" – отметили в сообщении.