В Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский носитель "калибров", - ВМС
В Черном море на боевом дежурстве по состоянию на 30 декабря находится один вражеский носитель "калибров" с общим залпом восемь ракет
Об этом говорится в сообщении ВМС.
"По состоянию на сегодняшний день на 11:00 ситуация такова: в Черном море на боевом дежурстве находятся 10 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "калибр". Общий залп составляет 8 ракет", - отметили в ВМС.
В Азовском море находится один вражеский корабль, а в Средиземном море – девять. Из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп которых составляет 72 ракеты, рассказали военные.
- 29 декабря Россия совершила десятую масштабную ракетную атаку на Украину.
- 20 декабря член оборонного комитета Верховной Рады Украины Егор Чернев заявил, что Россия производит до 30 ракет "калибр" в месяц на имеющихся составляющих.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.76
-
EUR
Покупка 41.53Продажа 42.67
- Актуальное
- Важное