Об этом говорится в сообщении ВМС.

"По состоянию на сегодняшний день на 11:00 ситуация такова: в Черном море на боевом дежурстве находятся 10 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "калибр". Общий залп составляет 8 ракет", - отметили в ВМС.

В Азовском море находится один вражеский корабль, а в Средиземном море – девять. Из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп которых составляет 72 ракеты, рассказали военные.

29 декабря Россия совершила десятую масштабную ракетную атаку на Украину.

20 декабря член оборонного комитета Верховной Рады Украины Егор Чернев заявил, что Россия производит до 30 ракет "калибр" в месяц на имеющихся составляющих.

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