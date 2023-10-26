РФ вывела в Черное море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"
По состоянию на 26 октября на боевом дежурстве в Черном море находятся 5 российских кораблей, среди них один подводный носитель крылатых ракет "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".
"В море 6 боевых кораблей вражеского недофлота, из них 5 в Черном и 1 в Азовском морях. На боевом дежурстве 1 подводный ракетоноситель, снаряженный до 4 крылатых ракет типа "Калибр", - говорится в сообщении.
Указывается, что оперативная обстановка в зоне ответственности сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной.
Ранее ВМС сообщало об отсутствии ракетоносителей в Черном море.
В Средиземном море дежурят три корабля, среди них один ракетоноситель с общим залпом до восьми "калибров".
Фото: ВМС ВСУ
- 25 октября российская оккупационная армия удерживала на боевом дежурстве в Черном море 5 кораблей. При этом ракетоносители были заведены в пункты базирования.
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