РФ вывела в Черное море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"

Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".

"В море 6 боевых кораблей вражеского недофлота, из них 5 в Черном и 1 в Азовском морях. На боевом дежурстве 1 подводный ракетоноситель, снаряженный до 4 крылатых ракет типа "Калибр", - говорится в сообщении.

Указывается, что оперативная обстановка в зоне ответственности сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной.

Ранее ВМС сообщало об отсутствии ракетоносителей в Черном море.

В Средиземном море дежурят три корабля, среди них один ракетоноситель с общим залпом до восьми "калибров".

Фото: ВМС ВСУ