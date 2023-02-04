Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

На утро 4 февраля в Черном море нет вражеских ракетоносителей "калибров", на боевом дежурстве находятся 9 кораблей.

"В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 1 корабль; в Средиземном море - 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 72 ракеты", - добавили в пресс-службе ВМС.