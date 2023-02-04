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В Черном море на боевом дежурстве 9 кораблей, среди них нет ракетоносителей

4 февраля, 2023 суббота
10:28
война с Россией

По состоянию на утро 4 февраля россияне развернули боевое дежурство 9 кораблей в Черном море: носителей крылатых ракет "калибр" среди них нет

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

На утро 4 февраля в Черном море нет вражеских ракетоносителей "калибров", на боевом дежурстве находятся 9 кораблей.

"В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 1 корабль; в Средиземном море - 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 72 ракеты", - добавили в пресс-службе ВМС.

  • Напомним, по состоянию на вечер 3 февраля в Черном море не было ни одного российского ракетоносителя. Утром там находились два носителя "калибров" с залпом в 16 ракет.
Крым
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