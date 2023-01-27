В Черном море маневрируют российские корабли с 12 "калибрами"
Российский агрессор разместил в Черном море 12 единиц кораблей
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг".
"Враг маневрирует в Черном море. Корабельная группировка сейчас состоит из 12 единиц. На боевом дежурстве осталось 2 ракетоносителя - надводный и подводный. Суммарный залп "калибров" - 12 ракет", - написал Назаров.
Украинцы призывали реагировать на сигналы воздушной тревоги.
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