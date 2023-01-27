В Черном море маневрируют российские корабли с 12 "калибрами"

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг".

"Враг маневрирует в Черном море. Корабельная группировка сейчас состоит из 12 единиц. На боевом дежурстве осталось 2 ракетоносителя - надводный и подводный. Суммарный залп "калибров" - 12 ракет", - написал Назаров.

Украинцы призывали реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb