В Черном море маневрируют около 10 боевых кораблей РФ, наготове 4 носителя ракет и большой десантный корабль
Россияне удерживают наготове в Черном море 4 носителя ракет типа "Калибр" и 1 большой десантный корабль
Об этом в фейсбуке пишет ОК "Юг".
"Несмотря на штормовую погоду, в Черном море продолжают маневрировать около десятка боевых кораблей вражеского флота, среди них наготове 4 носителя ракет типа "Калибр" и 1 ВДК", - говорится в сообщении.
Также враждебная пропаганда продолжает вбрасывать фейки и сеять панику среди населения, особенно на оккупированных территориях. Пропагандисты распространяют информацию о массированных обстрелах Вооруженными силами Украины и вплоть до полного уничтожения населённых пунктов, которые будут освобождать из-под оккупации. Таким образом, враг пытается настроить местное население против Сил обороны Украины.
Между тем, угроза ракетных ударов и обстрелов именно вражескими силами никуда не исчезла.
"В современных условиях следует понимать, что это может и усилиться. Не пренебрегайте собственной безопасностью, не подвергайте себя неоправданному риску. Будьте сознательны и бдительны", - советуют в ОК "Юг".
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