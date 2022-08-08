Об этом в фейсбуке пишет ОК "Юг".

"Несмотря на штормовую погоду, в Черном море продолжают маневрировать около десятка боевых кораблей вражеского флота, среди них наготове 4 носителя ракет типа "Калибр" и 1 ВДК", - говорится в сообщении.

Также враждебная пропаганда продолжает вбрасывать фейки и сеять панику среди населения, особенно на оккупированных территориях. Пропагандисты распространяют информацию о массированных обстрелах Вооруженными силами Украины и вплоть до полного уничтожения населённых пунктов, которые будут освобождать из-под оккупации. Таким образом, враг пытается настроить местное население против Сил обороны Украины.

Между тем, угроза ракетных ударов и обстрелов именно вражескими силами никуда не исчезла.

"В современных условиях следует понимать, что это может и усилиться. Не пренебрегайте собственной безопасностью, не подвергайте себя неоправданному риску. Будьте сознательны и бдительны", - советуют в ОК "Юг".

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