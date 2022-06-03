В Черном море маневрируют 7 кораблей РФ: есть угроза ракетных ударов, возможна высадка десанта
В Черном море находятся 2 ракетных и 5 больших десантных российских кораблей
Об этом сообщается в отчете оперативного командования "Юг".
"На линии столкновения южного фронта ситуация динамичная и напряженная. В Черном море при выполнении задач по блокировке района, судоходству и работе портов, находятся 2 ракетных и 5 больших десантных кораблей. Тем самым сохраняется угроза и ракетных ударов, и высадки десанта", - говорится в отчете.
Украинцев призывают сохранять эмоциональное равновесие.
"Сохраняйте эмоциональное равновесие и сосредоточенность, соблюдайте правила и алгоритмы действий по сигналам тревог, не подвергайте себя опасности и не смущайте фейковыми сообщениями. Доверяйте силам обороны и достоверным источникам информации", - отмечают в "Юге".
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