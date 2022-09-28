В Черном море маневрируют 6 русских кораблей. Наготове 24 крылатые ракеты
Российский агрессор уменьшил количество кораблей в Черном море, сейчас вдоль крымского побережья маневрируют 6 единиц
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Враг не прекращает террор мирных населенных пунктов, продолжая шантаж техногенными катастрофами. Уровень угрозы ракетных ударов, артиллерийских обстрелов и попыток расшатывания ситуации в стране адептами "русского мира" и пропагандистами эрефии, достаточно высок. Не паникуем и не информируем врага о расположении, движении и вероятных действиях наших подразделений. А вот движение и ячейки вражеского войска просим сообщать нам немедленно", - пишут в "Юге".
Россияне вдвое уменьшили корабельную группировку в Черном море. Маневрируют 6 единиц, из которых 3 – надводные ракетоносители. Агрессор держит наготове 24 ракеты "Калибр".
- Во вторник, 27 сентября, танковый взвод РФ пытался наступать на направлении Чкалово – Безымянное, вблизи границы Николаевской области.
- Украинская ПВО уничтожила российский штурмовик Су-25 и беспилотник "Орлан-10"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.74
Покупка 40.74Продажа 41.72
-
EUR
Покупка 39.19Продажа 40.38
- Актуальное
- Важное