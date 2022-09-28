Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Враг не прекращает террор мирных населенных пунктов, продолжая шантаж техногенными катастрофами. Уровень угрозы ракетных ударов, артиллерийских обстрелов и попыток расшатывания ситуации в стране адептами "русского мира" и пропагандистами эрефии, достаточно высок. Не паникуем и не информируем врага о расположении, движении и вероятных действиях наших подразделений. А вот движение и ячейки вражеского войска просим сообщать нам немедленно", - пишут в "Юге".

Россияне вдвое уменьшили корабельную группировку в Черном море. Маневрируют 6 единиц, из которых 3 – надводные ракетоносители. Агрессор держит наготове 24 ракеты "Калибр".

Во вторник, 27 сентября, танковый взвод РФ пытался наступать на направлении Чкалово – Безымянное, вблизи границы Николаевской области.

Украинская ПВО уничтожила российский штурмовик Су-25 и беспилотник "Орлан-10"

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