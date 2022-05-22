В Черном море маневрируют 6 российских кораблей и 2 носителя ракет, - ОК "Юг"
Российская Федерация сфокусировала в Черном море 6 больших кораблей и 2 носителя ракет для авиаударов по Украине
Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".
Сейчас эти корабли маневрируют в Черном море.
"В Черном море продолжается маневрирование 6 больших десантных кораблей и 2 носителя крылатых ракет - в готовности к применению более полутора десятков убийственных снарядов. Звеня оружием, они удерживают блокаду украинских портов и гражданского судоходства. Нахабные оккупанты по открытым каналам связи и морской воды вокруг Змеиного своим территориальным морем", - говорится в отчете.
Россия рядом со Змеиным предупреждает иностранные суда об опасности приближения.
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