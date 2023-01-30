В Черном море маневрируют 3 вражеских ракетоносителя с 20 "калибрами"

Об этом информирует спикер ОК "Юг" Владислав Назаров .

"Угроза ракетной и минной опасности остается очень высокой - в штормовом море враг держит и корабельную группировку с ракетоносителями и оставил с 4 сотни мин, которые волнами приносит к берегу", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска держат в Черном море 11 судов, среди которых два надводных и один подводный ракетоноситель. Их суммарный залп "калибров" – 20 крылатых ракет.

В Азовском море находится один корабль врага, отслеживающий надводную ситуацию.

С начала 2023 года на побережье и прибрежных водах Украины уничтожено более 10 морских мин.

"Не подвергайте себя опасности воздержитесь от прогулок вдоль моря, при сигналах воздушной тревоги оперативно и четко придерживайтесь алгоритма действий", - подчеркнул Назаров.

По состоянию на утро 24 января Россия держала в Черном море три надводных и один подводный носители "калибров", общий залп которых составляет до 28 ракет.