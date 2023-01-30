В Черном море маневрируют 3 вражеских ракетоносителя с 20 "калибрами"
По состоянию на утро 30 января в Черном море враг держит два надводных и один подводный ракетоноситель с 20 "калибрами"
Об этом информирует спикер ОК "Юг" Владислав Назаров .
"Угроза ракетной и минной опасности остается очень высокой - в штормовом море враг держит и корабельную группировку с ракетоносителями и оставил с 4 сотни мин, которые волнами приносит к берегу", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские войска держат в Черном море 11 судов, среди которых два надводных и один подводный ракетоноситель. Их суммарный залп "калибров" – 20 крылатых ракет.
В Азовском море находится один корабль врага, отслеживающий надводную ситуацию.
С начала 2023 года на побережье и прибрежных водах Украины уничтожено более 10 морских мин.
"Не подвергайте себя опасности воздержитесь от прогулок вдоль моря, при сигналах воздушной тревоги оперативно и четко придерживайтесь алгоритма действий", - подчеркнул Назаров.
- По состоянию на утро 24 января Россия держала в Черном море три надводных и один подводный носители "калибров", общий залп которых составляет до 28 ракет.
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