В Черном море маневрируют 3 ракетоносителя. ОК "Юг" призвало реагировать на тревогу
Оперативное командование "Юг" призывает украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь в Черном море маневрируют 3 российских ракетоносителя
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
На боевом дежурстве в Черном море находятся 3 вражеских носителя крылатых ракет "Калибр". Агрессор держит изготовку 20 крылатых ракет.
"Угроза ракетных ударов и дистанционных артиллерийских обстрелов в регионах, приближенных к зоне непосредственных боевых действий и на оккупированных территориях, остается крайне высокой. Следите и будьте осторожны, соблюдайте меры безопасности, на сигналы тревог реагируйте оперативно и правильно. может быть опасно. Информируйте о них компетентные органы, обезопасьте себя и окружающих", - подчеркнули в "Юге".
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