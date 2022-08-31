Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

На боевом дежурстве в Черном море находятся 3 вражеских носителя крылатых ракет "Калибр". Агрессор держит изготовку 20 крылатых ракет.

"Угроза ракетных ударов и дистанционных артиллерийских обстрелов в регионах, приближенных к зоне непосредственных боевых действий и на оккупированных территориях, остается крайне высокой. Следите и будьте осторожны, соблюдайте меры безопасности, на сигналы тревог реагируйте оперативно и правильно. может быть опасно. Информируйте о них компетентные органы, обезопасьте себя и окружающих", - подчеркнули в "Юге".

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