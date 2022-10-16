В Черном море маневрируют 12 вражеских кораблей с ракетами "Калибр", - ОК

Об этом сообщили в ОК Юг в утреннем обращении 16 октября.

"В Черном море 12 боевых кораблей маневрируют в специально определенной ракетобезопасній зоне. В готовности к ракетному удару 3 ракетоносителя, снаряженные 12 "Калибрами"", - говорится в обращении.

Также враг продолжил обстреливать Николаев, инфраструктуру и позиции ВСУ:

"Враг атаковал Николаевскую область из берегового ракетного комплекса "Бастион" одной крылатой ракетой типа "Оникс" из временно оккупированного Крыма. Без потерь. Продолжал обстрелы портовой инфраструктуры и акватории Очакова из миномета 120 калибра. Потерь не зафиксирован.

К вечеру противник попытался запустить диверсионно-разведывательную группу, до 7 человек, в направлении деоккупированной Трифоновки. В стрелковом бою, понеся потери, отступил. По нашим позициям враг 4 раза направлял тройки ударных вертолетов и пару штурмовиков. В течение дня шел обстрел почти двадцатью реактивными снарядами деоккупированной части правого берега Днепра Херсонщины. Враг готовил системы залпового огня "Град" с левого берега. Утраты и разрушение инфраструктуры уточняются. Из Энергодара коварно обстреливал "Ураганами", "Градами", тяжелой артиллерией Никополь и Марганецкую общину района. Повреждены объекты промышленной инфраструктуры, городской Дворец культуры и его хозяйственные постройки, гаражный кооператив, магазины, ремонтно-транспортное предприятие, многоквартирные дома, учебные заведения. Пострадали 5 гражданских лиц, которые госпитализированы".