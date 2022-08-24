Об этом рассказал спикер ОК "Юг" в официальном отчете.

Отмечается, что россияне продолжают вести боевые действия по занимаемому рубежу обороны. При этом враг предпочтительно применяет тактику дистанционного действия.

В частности, в течение ночи вертолетными парами были трижды атакованы украинские позиции вдоль линии столкновения. Кроме того, войска РФ нанесли ракетные удары по населенным пунктам.

Реактивные снаряды "смерчей" враг применил в направлении Александровки и Кривого Рога. Было зафиксировано попадание по открытым поверхностям, без человеческих потерь.

Также в результате попадания ракеты по Новому Бугу в Николаевской области было повреждено 25 домов. В результате обстрела ранены 7 мирных жителей, среди которых двое - дети. Информация уточняется.

Кроме того, россияне обстреляли тяжелой ствольной артиллерией и РСЗО "Град" Никопольский район. В частности, в Марганце повреждены 4 частных дома. Двум пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь.

ОК "Юг" также информирует, что по результатам выполнения огневых задач украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями было уничтожено 10 единиц личного состава ВС РФ и враждебный 120-мм миномет. Остальные потери уточняются.

В Черном море за мысом Тарханкут вдоль Крымского побережья маневрирует общая группировка в 10 вражеских кораблей и катеров, из них четыре - носители ракет типа "Калибр". Из них 1 подводный корабль с почти 30 ракетами наготове.

ОК "Юг" призывает украинцев быть внимательными и собранными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.