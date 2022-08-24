В Черном море маневрируют 10 вражеских судов, из них 5 - носители ракет "Калибр", - ОК "Юг"
Обстановка на юге остается сложной, однако находится под контролем Сил обороны
Об этом рассказал спикер ОК "Юг" в официальном отчете.
Отмечается, что россияне продолжают вести боевые действия по занимаемому рубежу обороны. При этом враг предпочтительно применяет тактику дистанционного действия.
В частности, в течение ночи вертолетными парами были трижды атакованы украинские позиции вдоль линии столкновения. Кроме того, войска РФ нанесли ракетные удары по населенным пунктам.
Реактивные снаряды "смерчей" враг применил в направлении Александровки и Кривого Рога. Было зафиксировано попадание по открытым поверхностям, без человеческих потерь.
Также в результате попадания ракеты по Новому Бугу в Николаевской области было повреждено 25 домов. В результате обстрела ранены 7 мирных жителей, среди которых двое - дети. Информация уточняется.
Кроме того, россияне обстреляли тяжелой ствольной артиллерией и РСЗО "Град" Никопольский район. В частности, в Марганце повреждены 4 частных дома. Двум пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь.
ОК "Юг" также информирует, что по результатам выполнения огневых задач украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями было уничтожено 10 единиц личного состава ВС РФ и враждебный 120-мм миномет. Остальные потери уточняются.
В Черном море за мысом Тарханкут вдоль Крымского побережья маневрирует общая группировка в 10 вражеских кораблей и катеров, из них четыре - носители ракет типа "Калибр". Из них 1 подводный корабль с почти 30 ракетами наготове.
ОК "Юг" призывает украинцев быть внимательными и собранными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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