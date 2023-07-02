В Черном море корабельная группировка врага увеличилась до трех, общий залп – до 16 "калибров"
В Черное море россияне вывели еще один ракетоноситель, в настоящее время на дежурстве их остается три. Общий залп достигает 16 "калибров"
Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Буквально три часа назад корабельная группировка увеличилась. Добавлено к двум подводным, которые дежурили с ночи, один надводный ракетоноситель. В этом случае общий залп "Калибров" увеличился до 16", - заявила Гуменюк.
Представитель пресс-службы также отметила, что сам факт наращивания врагом силы и средств, а, соответственно, и напряжения, свидетельствует о том, что пауза, которую он держал до этого, была направлена на мобилизацию ресурсов для продолжения ракетного террора.
Гуменюк призвала украинцев относиться серьезно к сигналам воздушной тревоги.
- В ночь на 2 июля в Киеве, на Николаевщине и Запорожье сработало ПВО. В КМВА сообщили, что это первая атака иранскими дронами по столице с начала месяца и за последние 12 дней. Силами и средствами нашей ПВО все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены.
- К утру в Украине объявили масштабную тревогу. Тогда в большинстве областей сообщалось о ракетной опасности.
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