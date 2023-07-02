Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Буквально три часа назад корабельная группировка увеличилась. Добавлено к двум подводным, которые дежурили с ночи, один надводный ракетоноситель. В этом случае общий залп "Калибров" увеличился до 16", - заявила Гуменюк.

Представитель пресс-службы также отметила, что сам факт наращивания врагом силы и средств, а, соответственно, и напряжения, свидетельствует о том, что пауза, которую он держал до этого, была направлена на мобилизацию ресурсов для продолжения ракетного террора.

Гуменюк призвала украинцев относиться серьезно к сигналам воздушной тревоги.