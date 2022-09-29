В Черном море из-за шторма выросла минная опасность, - ОК "Юг"
Оперативное командование "Юг" призвало украинцев быть максимально осмотрительными из-за шторма в Черном море
Об этом информирует оперативное командование "Юг"
Из-за штормового моря в ночь 29 сентября существенно возросла минная опасность. Радиус поражения обломками такого морского "сюрприза" в прибрежной зоне может достигать 100 метров. Следовательно, оперативное командование "Юг" призвало украинцев быть бдительными и сознательными и сообщать обо всех подозрительных предметах компетентных органов.
В целом - по его словам - в завершение дня 28 сентября ситуация в операционной зоне на южнобукском направлении стабильно напряженная, но контролируемая. Украинские подразделения продолжают на освобожденных территориях, ведут тактические бои, а также всячески давят на врага для ослабления его позиций.
В частности, украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по позициям вражеской ПВО. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 220 огневых задач, среди которых – по четырем районам сосредоточения сил и средств в Волшебном, Олешках и Херсоне, по двум станциям радиоэлектронной борьбы в Бериславском районе и контрольно – по мосту в Новой Каховке.
"Подтвержденные потери врага составляют: 1?8 рашистов, 2? танки и 6? единиц другой бронированной и автомобильной техники, - говорят в командовании. - 8 кораблей вражеского флота маневрируют в Черном море у крымского побережья. На боевом дежурстве 1 вдк и 3 надводных . Поэтому угроза нанесения ракетных ударов не исчезла, вдобавок к ней следует учитывать вероятность применения и дронов-камикадзе по южным регионам"
- В Херсоне районы сосредоточения российской техники и вооружения пострадали от украинской артиллерии
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