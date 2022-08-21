Как говорится в сообщении, по словам доктора биологических наук, сотрудника парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева, в Черном море из-за полномасштабной военной агрессии России погибли уже более 5 тыс. дельфинов.

“Море выбрасывает на берег не более 5% всех погибших животных... То есть, 95% погибших животных идут на дно моря, поэтому их невозможно зарегистрировать. Они недоступны для обнаружения и подсчета с берега, поэтому мы считаем, что за время войны российских варваров против Украины уже погибли, вероятно, десятки тысяч дельфинов", - пишет организация.