В Черном море из-за полномасштабной военной агрессии России погибли уже более 5 тыс. дельфинов, - зоозащитники
По меньшей мере 5 тыс. дельфинов погибли в Черном море в результате полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом сообщила зоозащитная общественная организация "Открытые клетки" в Фейсбуке.
“Море выбрасывает на берег не более 5% всех погибших животных... То есть, 95% погибших животных идут на дно моря, поэтому их невозможно зарегистрировать. Они недоступны для обнаружения и подсчета с берега, поэтому мы считаем, что за время войны российских варваров против Украины уже погибли, вероятно, десятки тысяч дельфинов", - пишет организация.
- Российский агрессор увеличил флот в Черном море до 15 кораблей.
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