В Черном море идет операция на острове Змеином, - ОК "Юг"
Украинские силы продолжают военную операцию на острове Змеином
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"В Черном море продолжается операция на острове Змеином. Вражеская корабельная группировка после шторма пополнилась 1 ВДК, продолжает угрожать применением более полутора десятков крылатых ракет", - рассказали в "Юге".
Также отмечают, что сейчас лучше избегать отдыха на пляже.
"Характерные обстрелы побережья, послештормовая вероятность принесения к берегу морских мин и осознание, что враждебная активность на южном направлении отчаянно наращивается, является красноречивым подтверждением, что пляжный отдых сейчас не актуален, что побережье - это зона опасности", - написали в отчете.
Обращение к украинцам
Не подвергайте себя беде, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, не извещайте врага о намерениях, действиях и перемещении сил обороны. Сохраняйте спокойствие и верьте в Победу!
- 29 июня в Николаевской области российский агрессор со "смерчем" дважды нанес удар по Очакову.
- На временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупанты проводят ротацию войск .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.35
Покупка 34.35Продажа 35.18
-
EUR
Покупка 35.84Продажа 37.05
- Актуальное
- Важное