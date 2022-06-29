В Черном море идет операция на острове Змеином, - ОК "Юг"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В Черном море продолжается операция на острове Змеином. Вражеская корабельная группировка после шторма пополнилась 1 ВДК, продолжает угрожать применением более полутора десятков крылатых ракет", - рассказали в "Юге".

Также отмечают, что сейчас лучше избегать отдыха на пляже.

"Характерные обстрелы побережья, послештормовая вероятность принесения к берегу морских мин и осознание, что враждебная активность на южном направлении отчаянно наращивается, является красноречивым подтверждением, что пляжный отдых сейчас не актуален, что побережье - это зона опасности", - написали в отчете.

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