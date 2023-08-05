Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Мы атаковали танкер, работавший на военный флот РФ. Хотя этот танкер принадлежал частной фирме и формально это гражданское судно, но с помощью него происходили поставки для российской военной группировки в Сирии. К тому же этот танкер атаковали в украинских морских водах. То есть мы имели полное право уничтожить это судно", - объяснил Павлушко.

Аналитик добавил, что Украина имеет полное право уничтожать суда, работающие на армию РФ.

"Я думаю, что наше военное командование очень осторожно выбирает цели для уничтожения. Мы не атаковали танкер с нефтью какой-то другой страны. Все было сделано так, чтобы возникало меньше вопросов к Украине. Сейчас в Черном море хватает российских целей, которые постоянно занимаются поставкой для армии РФ или везут краденое украинское зерно. Их десятки и можно их атаковать. Никто даже не будет задавать вопросов, ведь все понимают, как Россия использует эти корабли", - добавил он.



Взрывы в Крыму: реакция оккупационных властей

Представитель оккупационных властей в Запорожье Владимир Рогов сообщил , что "по предварительной информации, в результате атаки морскими дронами в Керченском проливе был поврежден российский танкер СИГ (SIG)". По данным экипажа, повреждено машинное отделение. Корабль не может самостоятельно передвигаться, однако утечки топлива нет. Ему на помощь отправлены два буксира.

Сразу после атаки у российских оккупационных властей были разные версии событий. Владимир Рогов писал в телеграме о взрыве в районе н. п. Яковенково.

"Мощный взрыв произошел в районе Крымского моста. После этого начался пожар. Местные жители отмечают, что слышали громкий взрыв в районе н. п. Яковенково. Сообщается, что, возможно, место происшествия рядом с Крымским мостом", - отметил Рогов.

Он добавил, что на Крымском мосту было перекрыто движение и отключено освещение в связи с мерами безопасности. Однако сам мост, по предварительным данным, не пострадал. Также Рогов подчеркнул, что это атака украинских дронов.

Российские телеграм-каналы писали о нескольких взрывах и звуках стрельбы. В районе моста звучал сигнал тревоги.

Советник оккупационного главы Крыма Олег Крючков информацию о взрывах в районе моста не подтверждал . Сигнал тревоги в районе Керченского моста, по его словам, включен только из-за угрозы атаки. Также он отмечал , что "громкие звуки, которые слышали жители Керчи к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После ее снятия движение возобновится".

Впоследствии Владимир Рогов добавил , что мост атакован надводными и воздушными дронами. Три из них уже уничтожены:

"На данный момент идет массированная атака боевых дронов на Крымский мост… В районе Керченского пролива и подходов к Крымскому мосту уже уничтожены три надводных дрона… К надводным дронам присоединились БПЛА".

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал недавние атаки дронов на российские корабли и заявил, что они полностью законны, ведь проводились в территориальных водах Украины.

А для того чтобы "хлопок" в РФ прекратился, он предложил россиянам воспользоваться единственной возможностью - "покинуть территориальные воды Украины и нашу землю".