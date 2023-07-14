В Черном море дежурят два вражеских ракетоносителя с 12 "калибрами"
На боевом дежурстве в Черном море по состоянию на 14 июля находятся два вражеских ракетоносителя, снаряженных 12 калибрами
Об этом в эфире телемарафона сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
"Очевидно, просмотрев прогноз погоды, враг подготовился и оставил на боевом дежурстве два ракетоносителя: один надводный и один подводный. Тот шторм, бушующий на море, не был для них критическим. Они вполне могли применить свое ракетное вооружение, а снаряжены они вместе к 12 "калибрами", - сказала она.
"Такой уровень ракетной опасности мы оцениваем как очень высокий, и применение вполне возможно", - добавила Гуменюк.
Ранее спикер Военно-Морских сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснял, что разницы между применением ракет с подводных и надводных ракетоносителей нет, но подводные Украине выявлять труднее. В целом на балансе россиян в акватории Черного моря есть три подлодки-ракетоносители. Один из них сейчас находится на ремонте, два других периодически выходят на дежурство.
- 13 июля в Черном море находились три вражеских ракетоносителя.
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