В Черном море дежурят 9 вражеских кораблей, 2 из них – носители "калибров"
Российские оккупанты на боевом дежурстве в Черном море держат девять вражеских кораблей. Среди них два ракетоносителя, общий залп которых составляет до 12 "калибров"
Об этом сообщили в ВМС ВСУ.
"В Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп 12 ракет", - говорится в сообщении.
В то же время в Азовском море дежурит один вражеский корабль, а в Средиземном море находятся до 8 вражеских кораблей.
- По состоянию на 11 июля на боевом дежурстве в Черном море находились два вражеских корабля. При этом ракетоносители были в пунктах базирования.
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