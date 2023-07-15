Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп 12 ракет", - говорится в сообщении.

В то же время в Азовском море дежурит один вражеский корабль, а в Средиземном море находятся до 8 вражеских кораблей.