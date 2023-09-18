В Черном море дежурят 6 вражеских кораблей: что с ракетоносителями

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

В Азовском море дежурят четыре вражеских корабля, а в Средиземном – один.

Ракетоносителей ни в одном из морей нет.

Фото: пресс-служба ВМС

17 сентября ракетоносители также находились в пунктах базирования. В Черном море дежурили 9 кораблей.

Крылатую ракету "Калибр" впервые представили широкой публике на Международном авиационно-космическом салоне в 1993 году. Разработкой оружия занималось конструкторское бюро "Новатор". Однако ракета не новаторская, потому что над ней начали работать еще во времена СССР. Фактически ее скопировали с американской крылатой ракеты Tomahawk. Крылатая ракета "Калибр" имеет скорость движения 180 - 240 м/с, летит на малых высотах и фактически может лавировать с учетом рельефа местности. Дальность полета по морским целям достигает 375 км, а по наземным – 2,5 тыс. км.