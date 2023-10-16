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В Черном море дежурят 5 вражеских кораблей, среди них ракетоноситель

16 октября, 2023 понедельник
13:18
Война с Россией

По состоянию на 16 октября на боевом дежурстве в Черном море находятся пять российских кораблей, среди них один носитель крылатых ракет типа "Калибр"

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

Общий залп составляет до 4 ракет.

В Азовском море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет.

В Средиземном море дежурят три российских корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп достигает 8 ракет.

Фото: пресс-служба ВМС

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил , почему РФ не наносит удары из акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать. По его словам, это связано с необходимостью захода кораблей во внутренние воды других стран и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО.

Украина
ракетний удар
Чорное море
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