В Черном море дежурят 5 вражеских кораблей, среди них ракетоноситель
По состоянию на 16 октября на боевом дежурстве в Черном море находятся пять российских кораблей, среди них один носитель крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
Общий залп составляет до 4 ракет.
В Азовском море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет.
В Средиземном море дежурят три российских корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп достигает 8 ракет.
Фото: пресс-служба ВМС
Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил , почему РФ не наносит удары из акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать. По его словам, это связано с необходимостью захода кораблей во внутренние воды других стран и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО.
- 15 октября в Черном море дежурили 6 кораблей РФ , из них 1 ракетоноситель.
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