В Черном море дежурят 5 вражеских кораблей, среди них ракетоноситель

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

Общий залп составляет до 4 ракет.

В Азовском море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет.

В Средиземном море дежурят три российских корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп достигает 8 ракет.

Фото: пресс-служба ВМС

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил , почему РФ не наносит удары из акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать. По его словам, это связано с необходимостью захода кораблей во внутренние воды других стран и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО.