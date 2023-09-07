В Черном море дежурят 11 вражеских кораблей, среди них один ракетоноситель
По состоянию на 09.00 четверга, 7 сентября, на боевом дежурстве в Черном море находятся 11 российских кораблей. Среди них – один ракетоноситель, с общим залпом до 8 "калибров"
Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.
"В Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Азовском море находится один вражеский корабль, а в Средиземном море – 2 вражеских корабля. Ракетоносителей среди них нет.
- Напомним, что вчера 6 сентября на боевом дежурстве в Черном море находились девять российских кораблей, среди них - один ракетоноситель.
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