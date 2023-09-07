В Черном море дежурят 11 вражеских кораблей, среди них один ракетоноситель

Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

"В Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Азовском море находится один вражеский корабль, а в Средиземном море – 2 вражеских корабля. Ракетоносителей среди них нет.