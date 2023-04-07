Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг"

"Вся корабельная группировка из 10 единиц маневрирует в ракетобезопасном для себя районе – между юго-восточным побережьем Крыма и Новороссийском", – добавили в ОК.

Несмотря на это, военные призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку сохраняется угроза ракетных ударов, а также вполне вероятна атака дронами-камикадзе.