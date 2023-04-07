В Черном море дежурит подводный ракетоноситель россиян, потенциальный залп "калибров" уменьшился до четырех
Россияне сменили в Черном море надводный ракетоноситель на подводный, тем самым вдвое уменьшился потенциальный залп "калибров" - с восьми до четырех
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг"
"Вся корабельная группировка из 10 единиц маневрирует в ракетобезопасном для себя районе – между юго-восточным побережьем Крыма и Новороссийском", – добавили в ОК.
Несмотря на это, военные призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку сохраняется угроза ракетных ударов, а также вполне вероятна атака дронами-камикадзе.
- В ночь с 6 на 7 апреля российский агрессор завел все ракетоносители из Черного моря в пункты базирования. Однако утром 7 апреля вывел из пунктов базирования в Черное море надводный ракетоноситель, который может иметь залп из восьми "калибров"
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