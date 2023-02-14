В Черном море дежурит один вражеский ракетоноситель с 8 "калибрами" на борту
В Черном море по состоянию на 14 февраля на боевом дежурстве находится один российский ракетоноситель вместо трех, как было днем ранее
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.
По состоянию на 14 февраля в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 российских кораблей, среди них один носитель "калибров", общий залп составляет 8 ракет.
В Азовском море дежурит один вражеский корабль, но ракет на нем нет.
В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них 5 – носители крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.
- Вчера после обеда в Черном море дежурили три вражеских ракетоносителя.
- В ОК "Юг" прогнозируют следующий ракетный обстрел Украины 24 февраля.
- 10 февраля российская армия массированно обстреляла Украину ракетами . Была выпущена 71 ракета, 61 из них сбила ПВО .
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