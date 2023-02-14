В Черном море дежурит один вражеский ракетоноситель с 8 "калибрами" на борту

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

По состоянию на 14 февраля в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 российских кораблей, среди них один носитель "калибров", общий залп составляет 8 ракет.

В Азовском море дежурит один вражеский корабль, но ракет на нем нет.

В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них 5 – носители крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.