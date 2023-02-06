В Черном море дежурит один российский корабль, ракет на нем нет, - ВМС
На утро 6 февраля в Черном море дежурит один российский корабль. При этом вражеские ракетоносители не зафиксированы
Об этом сообщают ВМС ВСУ .
"В Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль", – говорится в сообщении.
В Азовском море на боевом дежурстве также находится один вражеский корабль.
В Средиземном море зафиксировано 10 российских кораблей, из которых 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет 72 ракеты.
- В субботу, 4 февраля, ракетоносителей в Черном море тоже не было.
- Утром 3 февраля в Черном море находились два вражеских носителя "калибров" , общий залп которых составлял до 16 ракет.
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