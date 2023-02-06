Об этом сообщают ВМС ВСУ .

"В Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль", – говорится в сообщении.

В Азовском море на боевом дежурстве также находится один вражеский корабль.

В Средиземном море зафиксировано 10 российских кораблей, из которых 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет 72 ракеты.