В Черном море бушует шторм, российские корабли укрываются за крымским мысом Тарханкут, - ОК "Юг"
По информации оперативного командования "Юг", российские корабли в Черном море сейчас укрываются за крымским мысом Тарханкут
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Наготове российский агрессор держит 2 надводных ракетоносителя с 16 крылатыми ракетами типа "калибр".
В ОК отметили, что в Черном море продолжается шторм, а вражеские корабли Укрываются вдоль крымского побережья за мысом Тарханкут, в направлении Новороссийска.
"Угроза ракетных ударов и обстрелов остается высокой для всех районов юга Украины, не пренебрегайте предупреждениями о воздушных тревогах, не подвергайте себя опасности, в том числе на побережье и в прибрежных водах, помните, что установленные ограничения - это забота о сохранении ваших жизни и здоровья", - пишет "Юг".
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