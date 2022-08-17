Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Наготове российский агрессор держит 2 надводных ракетоносителя с 16 крылатыми ракетами типа "калибр".

В ОК отметили, что в Черном море продолжается шторм, а вражеские корабли Укрываются вдоль крымского побережья за мысом Тарханкут, в направлении Новороссийска.

"Угроза ракетных ударов и обстрелов остается высокой для всех районов юга Украины, не пренебрегайте предупреждениями о воздушных тревогах, не подвергайте себя опасности, в том числе на побережье и в прибрежных водах, помните, что установленные ограничения - это забота о сохранении ваших жизни и здоровья", - пишет "Юг".

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