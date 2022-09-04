В Черном море бурлит шторм, русский флот укрывается ближе к крымскому побережью.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В Черном море продолжается шторм, поэтому корабли и катера вражеского флота продолжают укрываться поближе к пунктам базирования вдоль побережья временно оккупированного Крыма", - пишут в ОК.

В то же время наготове россияне держат 16 крылатых ракет типа "Калибр". Ими снаряжены два надводных носителя.

"Не стоит испытывать судьбу, пренебрегая сигналами воздушной тревоги, или посещая прибрежную зону, несмотря на установленные ограничения. Будьте бдительны и ответственны, действуйте четко, взвешенно и оперативно. От сохранения ваших жизней зависит и мирное будущее Украины - победительницы. Не приближайтесь к подозрительным предметам, будьте бдительны. внимательными к поведению подозрительных людей. Информацию о них немедленно сообщайте компетентным органам, которые умело и быстро нейтрализуют такую опасность", - напомнили в "Юге".

За сутки, 3 сентября, украинская авиация нанесла 24 удара по позициям и транспортным путям россиян на Юге.

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