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В Черном море будут действовать новые правила, все будет идти к его демилитаризации, - эксперт Defense Express Рябых

20 июля, 2023 четверг
16:39
Война с Россией

Сейчас создались новые условия для противостояния в Черном море - у Украины достаточно средств, чтобы активно противодействовать российскому флоту

Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо.

"От Минобороны Украины поступил адекватный ответ на действия РФ. Объявлены районы, где опасно или запрещено передвигаться. Это удар по РФ, которая не ожидала такого шага. Посмотрим, как она сможет пережить этот шаг", - сказал он.

Рябых добавил, что сейчас у Украины достаточно средств, чтобы активно противодействовать российскому флоту.

"Последние удары по Одессе корабли Черноморского флота РФ уже наносили из защищенных бухт, опасаясь выходить в море. Удар сил обороны по Керченскому мосту был дистанционным. Наблюдатели говорят, что кроме ракет "Нептун", Harpoon - Украина имеет целый ряд дронов-камикадзе, которые расширяют дальность действия в акватории Черного моря. Помимо дронов-камикадзе, плывущих по воде, есть еще комбинированные дроны, которые плывут на глубине. Их очень трудно обнаружить - они очень эффективны для противодействия кораблям противника", - отметил эксперт.

По его мнению, создались новые условия для противостояния в Черном море.

"Кажется, скоро мы будем говорить о других правилах в Черном море. В дальнейшем все будет идти к тому, чтобы это море было демилитаризовано и использовалось только для свободной торговли. Это произойдет, когда закончат с этим режимом и агрессией РФ против Украины", - подытожил. Рябых.

Прекращение Россией действия "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины. В тот же день Путин назвал условия возвращения РФ к "зерновому соглашению" и потребовал их немедленного исполнения.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил , что единственным ответом Евросоюза на угрозы РФ обстреливать украинские суда с зерном может быть только увеличение военной помощи Украине.

Министерство обороны объявило, что с 21 июля все суда, следующие к акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских портов на временно оккупированной территории, Украина может рассматривать как военные грузы

Украина
Россия
зерно
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