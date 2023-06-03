В Черном море армия РФ держит два ракетоносителя с 16 "калибрами"

Об этом военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили 3 июня в facebook.

Всего в Черном море Россия держит девять своих кораблей, а в Азовском море зафиксировано присутствие одного вражеского судна.

Также известно, что в Средиземном море на боевом дежурстве находятся до семи российских кораблей, в том числе один ракетоноситель, общий залп которого составляет до четырех "калибров".