В Черном море армия РФ держит два ракетоносителя с 16 "калибрами"
Российская Федерация держит на боевом дежурстве в Черном море два ракетоносителя, оснащенных 16 крылатыми ракетами типа "Калибр"
Об этом военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили 3 июня в facebook.
Всего в Черном море Россия держит девять своих кораблей, а в Азовском море зафиксировано присутствие одного вражеского судна.
Также известно, что в Средиземном море на боевом дежурстве находятся до семи российских кораблей, в том числе один ракетоноситель, общий залп которого составляет до четырех "калибров".
- По состоянию на утро пятницы, 2 июня, россияне удерживали на боевом дежурстве 15 кораблей, в том числе четыре носителя крылатых ракет "Калибр".
- По состоянию на вечер пятницы, 2 июня, было известно, что российский враг провел ротацию ракетоносителей, находящихся в Черном море.
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