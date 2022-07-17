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Главная война с Россией В Черном и Средиземном морях по меньшей мере 9 российских судов с ракетными установками

В Черном и Средиземном морях по меньшей мере 9 российских судов с ракетными установками

17 июля, 2022 воскресенье
11:29
война с Россией

В Черном море находятся два российских носителя оперативно-тактических ракет "Калибр" с такими же установками 5 судов в Средиземном море и еще два ракетных крейсера

Об этом сообщает Военно-морские силы Вооруженных сил Украины .

"По состоянию на 17.07.2022 в Черном море на боевом дежурстве находятся 2 вражеских носителя оперативно-тактических ракет "Калибр". В Средиземном море - 5 вражеских носителей "Калибр" и 2 ракетных крейсера", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Азовском море российская армия продолжает контролировать морские коммуникации 6 кораблями и катерами, чтобы вывозить из Украины продукцию.

"Противником передислоцировано значительное количество кораблей в Севастополе в Новороссийск и продолжается контроль морских коммуникаций в Азовском море с целью незаконного вывоза продукции захваченной в Донецкой, Запорожской области", - добавили в ВМС.

За сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили до:

  • Азовского моря – 24 судна, из них 7 судов двигались из пролива Босфор;
  • Черного моря – 33 судна, из них 6 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", - подчеркнули в пресс-службе.

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