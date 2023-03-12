Об этом военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщают в telegram .

В Черном море на боевом дежурстве находятся пять вражеских кораблей, в Азовском море – один. В Средиземном море уменьшена численность группировки до 7 вражеских кораблей, из них три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.