В Черном и Азовском морях отсутствуют российские ракетоносители крылатых ракет "Калибр"
В Черном и Азовском морях по состоянию на 12 марта находятся шесть российских боевых кораблей, среди них нет ни одного носителя крылатых ракет "Калибр"
Об этом военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщают в telegram .
В Черном море на боевом дежурстве находятся пять вражеских кораблей, в Азовском море – один. В Средиземном море уменьшена численность группировки до 7 вражеских кораблей, из них три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.
- Напомним, ранее руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала , что по состоянию на утро 10 марта в Черном море не было российских ракетоносителей, однако уровень угрозы остается, ведь врагу нужно всего 2-3 часа, чтобы вернуть их.
- По состоянию на утро 11 марта российские войска вывели на боевое дежурство в Черное море ракетоноситель "калибров", общий залп может достичь 7 единиц.
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