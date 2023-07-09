В Черном и Азовском морях отсутствуют российские носители "калибров"

Об этом в facebookсообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

Фото: Facebook ВМС ВСУ

9 июля сообщалось, что за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 234040 солдат, 3685 БПЛА оперативно-тактического уровня и 413 средств противовоздушной обороны.

Отмечается, что в Азовском море находится один вражеский корабль, в Средиземном море – до восьми кораблей.