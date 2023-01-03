Об этом сообщают военно-морские силы Украины.

Да, в Черном море на боевом дежурстве находятся до 6 вражеских кораблей, но среди них нет носителей "калибров". В Азовском море на боевом дежурстве находится один корабль РФ, но это не ракетоноситель.

В Средиземном море дежурят 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп составляет 72 ракеты.

Комментируя причины пребывания вражеских ракетоносителей в пунктах базирования, руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сказала, что оккупантам, вероятно, мешает шторм.

"Они без ракетоносителей, поскольку все они находятся в пунктах базирования, и там продолжается какой-то процесс. Возможно, новой подготовки учитывая календарь и перспективы того же Рождества, мы осознаем возможность и вероятную подготовку к этим "скрепам" очередных. Но это достаточно не скоро будет, то есть еще 2-3 дня нам ракетная опасность нам такая критическая с моря не грозит", - сказала Гуменюк.

В то же время она не исключает атак "шахедами".

Ранее в Воздушных силах отмечали, что готовятся к возможным атакам РФ, однако не знают, когда именно оккупанты могут осуществить очередной ракетный обстрел.