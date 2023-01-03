В Черном и Азовском морях отсутствуют ракетоносители РФ, враг может готовиться к атаке
В Черном и Азовском морях на 3 января отсутствуют вражеские ракетоносители. Россия держит их в пунктах базирования, вероятно, из-за шторма
Об этом сообщают военно-морские силы Украины.
Да, в Черном море на боевом дежурстве находятся до 6 вражеских кораблей, но среди них нет носителей "калибров". В Азовском море на боевом дежурстве находится один корабль РФ, но это не ракетоноситель.
В Средиземном море дежурят 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп составляет 72 ракеты.
Комментируя причины пребывания вражеских ракетоносителей в пунктах базирования, руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сказала, что оккупантам, вероятно, мешает шторм.
"Они без ракетоносителей, поскольку все они находятся в пунктах базирования, и там продолжается какой-то процесс. Возможно, новой подготовки учитывая календарь и перспективы того же Рождества, мы осознаем возможность и вероятную подготовку к этим "скрепам" очередных. Но это достаточно не скоро будет, то есть еще 2-3 дня нам ракетная опасность нам такая критическая с моря не грозит", - сказала Гуменюк.
В то же время она не исключает атак "шахедами".
- Ранее в Воздушных силах отмечали, что готовятся к возможным атакам РФ, однако не знают, когда именно оккупанты могут осуществить очередной ракетный обстрел.
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