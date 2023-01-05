В Черном и Азовском морях отсутствуют ракетоносители РФ, на дежурстве только 4 вражеских корабля
По состоянию на 5 января в Черном и Азовском морях на дежурстве находятся до 4 вражеских кораблей, по данным Военно-Морских сил, ракетоносителей среди них нет
Об этом проинформировали Военно-Морские силы ВСУ в телеграме.
Отмечается, что на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях на 5 января находятся до 4 кораблей, ракетоносителей среди них нет.
В Средиземном море находятся 9 вражеских кораблей, из них 5 являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет 72 ракеты.
- Напомним, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что Россия может нанести очередной массированный ракетный удар по Украине 6-7 января, когда часть граждан отмечает Сочельник и Рождество по юлианскому календарю.
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