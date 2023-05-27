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В Черном и Азовском морях армия РФ держит шесть кораблей, ракетоносителей нет

27 мая, 2023 суббота
11:28
Война с Россией

В Черном море Российская Федерация держит шесть боевых кораблей, в Азовском – один, все суда-ракетоносители заведены в пункты базирования

Об этом Оперативное командование "Юг" сообщает в facebook.

"В Черном и Азовском морях враг держит шесть и один корабль соответственно. Все ракетоносители заведены в пункты базирования", - говорится в сообщении.

В ОК "Юг" предупредили, что штормовая погода с грозами и порывистым ветром может способствовать принесению к побережью морских мин.

  • По состоянию на 26 мая было известно, что Россия удерживает на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях семь кораблей. Ракетоносители заведены в пункты базирования.
Россия
оружие
Военные новости
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