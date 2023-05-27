Об этом Оперативное командование "Юг" сообщает в facebook.

"В Черном и Азовском морях враг держит шесть и один корабль соответственно. Все ракетоносители заведены в пункты базирования", - говорится в сообщении.

В ОК "Юг" предупредили, что штормовая погода с грозами и порывистым ветром может способствовать принесению к побережью морских мин.