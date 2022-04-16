В черногорском Цетине ежедневно с начала нового этапа войны проводят марши поддержки украинцев, - МИД Украины
Жители черногорского города Цетине каждый день с начала полномасштабного вторжения России в Украину организуют марши в поддержку Украины
Об этом сообщает МИД Украины.
"Ежедневно наши черногорские друзья собираются в 17:30 в центре Цетине и идут по городу под украинские песни", - говорится в сообщении.
Известно, что акции в поддержку Украины проходят ежедневно, даже несмотря на плохие погодные условия.
Формального организатора массовых демонстраций нет, цетинцы говорят, что это их долг.
По словам активистов, подобные мероприятия планируют проводить до победы украинского народа над российским агрессором.
- Напомним, в центре Вены в Австрии женщины провели акцию против изнасилований украинок и украинцев российскими оккупантами.
- Ранее подобную акцию провели в Эстонии. Около двадцати женщин стояли под посольством России полуобнаженными по пояс с черными мешками на голове, связанными руками и вымазанными ногами искусственной кровью.
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