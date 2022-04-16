В черногорском Цетине ежедневно с начала нового этапа войны проводят марши поддержки украинцев, - МИД Украины

Об этом сообщает МИД Украины.



"Ежедневно наши черногорские друзья собираются в 17:30 в центре Цетине и идут по городу под украинские песни", - говорится в сообщении.



Известно, что акции в поддержку Украины проходят ежедневно, даже несмотря на плохие погодные условия.

Напомним, в центре Вены в Австрии женщины провели акцию против изнасилований украинок и украинцев российскими оккупантами.

Ранее подобную акцию провели в Эстонии. Около двадцати женщин стояли под посольством России полуобнаженными по пояс с черными мешками на голове, связанными руками и вымазанными ногами искусственной кровью.

Формального организатора массовых демонстраций нет, цетинцы говорят, что это их долг.По словам активистов, подобные мероприятия планируют проводить до победы украинского народа над российским агрессором.