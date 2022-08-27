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В Черногории заявили о мощной кибератаке со стороны РФ

27 августа, 2022 суббота
10:56
Мир хакер

Служба безопасности Черногории сообщила, что хакеры из России 26 августа совершили масштабную скоординированную кибератаку на правительство и госслужбы

Об этом сообщает Associated Press.

В Агентстве национальной безопасности страны заявили, что Черногория "находится в состоянии гибридной войны".

Отмечается, что ранее на этой неделе правительство Черногории сообщило о первой из серии кибератак на свои серверы, но заявило, что ему удалось предотвратить любой вред. Однако атака продолжается.

"За кибератаки стоят скоординированные российские службы. Такая атака была проведена в Черногории впервые и готовилась в течение длительного времени", - заявили в АНБ.

Представитель черногорского правительства Душан Полович уверен, что это нападение непосредственно России. Посольство США в Черногории предупредило своих граждан в балканском государстве, чтобы они знали о "постоянной и продолжительной кибератаке".

Как сообщил министр государственного управления страны Марас Дукас, государственная цифровая инфраструктура Черногории подверглась кибератакам, но в правительстве приняли меры по смягчению ее влияния.

"Несмотря на то, что определенные сервисы временно отключены из соображений безопасности, безопасность учетных записей граждан и субъектов хозяйствования и их данных никоим образом не угрожает", - отметил Дукас.

Черногория проинформировала о кибератаке своих союзников в НАТО.

  • В течение многих лет Черногорию называли "российским VIP-курортом" – излюбленным местом отдыха олигархов из России. Согласно некоторым опросам, более 40% недвижимости в Черногории принадлежит именно россиянам , в том числе некоторым бывшим политикам и миллиардерам. 27 июля Министерство иностранных дел Черногории заявило, что власти страны заморозили имущество двух граждан России в рамках санкций Европейского Союза

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кибератаки
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