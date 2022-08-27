В Черногории заявили о мощной кибератаке со стороны РФ
Служба безопасности Черногории сообщила, что хакеры из России 26 августа совершили масштабную скоординированную кибератаку на правительство и госслужбы
Об этом сообщает Associated Press.
В Агентстве национальной безопасности страны заявили, что Черногория "находится в состоянии гибридной войны".
Отмечается, что ранее на этой неделе правительство Черногории сообщило о первой из серии кибератак на свои серверы, но заявило, что ему удалось предотвратить любой вред. Однако атака продолжается.
"За кибератаки стоят скоординированные российские службы. Такая атака была проведена в Черногории впервые и готовилась в течение длительного времени", - заявили в АНБ.
Представитель черногорского правительства Душан Полович уверен, что это нападение непосредственно России. Посольство США в Черногории предупредило своих граждан в балканском государстве, чтобы они знали о "постоянной и продолжительной кибератаке".
Как сообщил министр государственного управления страны Марас Дукас, государственная цифровая инфраструктура Черногории подверглась кибератакам, но в правительстве приняли меры по смягчению ее влияния.
"Несмотря на то, что определенные сервисы временно отключены из соображений безопасности, безопасность учетных записей граждан и субъектов хозяйствования и их данных никоим образом не угрожает", - отметил Дукас.
Черногория проинформировала о кибератаке своих союзников в НАТО.
- В течение многих лет Черногорию называли "российским VIP-курортом" – излюбленным местом отдыха олигархов из России. Согласно некоторым опросам, более 40% недвижимости в Черногории принадлежит именно россиянам , в том числе некоторым бывшим политикам и миллиардерам. 27 июля Министерство иностранных дел Черногории заявило, что власти страны заморозили имущество двух граждан России в рамках санкций Европейского Союза
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 39.41Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное