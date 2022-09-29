В Черногории задержали несколько десятков россиян по подозрению в шпионаже, - Reuters
Власти Черногории начали расследование по обвинению в шпионаже, в том числе подозревают шестерых российских дипломатов и 30 граждан России
Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Агентства национальной безопасности Черногории Вукаса Радонича.
"По решению суда полиция проводит обыски в ряде квартир и других помещений в связи с обоснованными подозрениями в сговоре с целью создания преступного формирования и шпионажа", - сказал он.
Отмечается, что власти Черногории начали расследование в отношении граждан России по обвинению в шпионаже. Подозревают шестерых российских дипломатов, 30 граждан России с временным видом на жительство и двоих черногорцев. Все они задержаны.
Полиция также провела обыски в нескольких квартирах в поисках доказательств заговора и шпионажа.
По словам Радонича, после завершения обысков будет определено, кому будут предъявлены обвинения, и кто будет находиться под стражей до суда.
- 15 июня подозреваемого в шпионаже в пользу России задержали в аэропорту Лондона.
- 16 июня разведка Нидерландов сообщила, что разоблачила российского шпиона , который с фальшивыми документами пытался устроиться на стажировку в Международный уголовный суд в Гааге.
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