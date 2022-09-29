Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Агентства национальной безопасности Черногории Вукаса Радонича.

"По решению суда полиция проводит обыски в ряде квартир и других помещений в связи с обоснованными подозрениями в сговоре с целью создания преступного формирования и шпионажа", - сказал он.

Отмечается, что власти Черногории начали расследование в отношении граждан России по обвинению в шпионаже. Подозревают шестерых российских дипломатов, 30 граждан России с временным видом на жительство и двоих черногорцев. Все они задержаны.

Полиция также провела обыски в нескольких квартирах в поисках доказательств заговора и шпионажа.

По словам Радонича, после завершения обысков будет определено, кому будут предъявлены обвинения, и кто будет находиться под стражей до суда.

15 июня подозреваемого в шпионаже в пользу России задержали в аэропорту Лондона.

16 июня разведка Нидерландов сообщила, что разоблачила российского шпиона , который с фальшивыми документами пытался устроиться на стажировку в Международный уголовный суд в Гааге.

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