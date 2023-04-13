В Черногории задержали мэра Будвы, одного из лидеров пророссийской политсилы
Правоохранители задержали мэра города Будва в Черногории Мило Божовича, который является одним из лидеров пророссийской политсилы "Демократический фронт"
Об этом пишет Vijesti.
"В соответствии с приказом государственного прокурора, переданного Специальной государственной прокуратуре, полиция задержала президента муниципалитета Будва М.Б., поскольку есть основания для подозрения в совершении уголовного правонарушения - создания преступной организации и трех уголовных преступлений по несанкционированному производству, хранению и распространению наркотических средств" , – объявил государственный прокурор Вукас Радонич.
Он добавил, что задержание было проведено по приказу прокуратуры при поддержке и содействии Агентства Европейского Союза по сотрудничеству и правоохранительной деятельности – EUROPOL.
Отмечается, что Мило Божович является президентом муниципалитета (мэром города, – ред.) Будва, и он являлся руководителем этого муниципалитета в период с 10 января 2017 года по 13 октября 2020 года.
На парламентских выборах в августе 30 августа 2020 года был избран депутатом парламента Черногории. В частности, утверждается , что Мило Божович является высокопоставленным чиновником от пророссийского Демократического фронта.
- Напомним, на президентских выборах в Черногории победил представитель проевропейской партии и оппозиционный кандидат Яков Милатович.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 38.13
-
EUR
Покупка 40.49Продажа 41.34
- Актуальное
- Важное