В Черногории задержали мэра Будвы, одного из лидеров пророссийской политсилы

Об этом пишет Vijesti.

"В соответствии с приказом государственного прокурора, переданного Специальной государственной прокуратуре, полиция задержала президента муниципалитета Будва М.Б., поскольку есть основания для подозрения в совершении уголовного правонарушения - создания преступной организации и трех уголовных преступлений по несанкционированному производству, хранению и распространению наркотических средств" , – объявил государственный прокурор Вукас Радонич.

Он добавил, что задержание было проведено по приказу прокуратуры при поддержке и содействии Агентства Европейского Союза по сотрудничеству и правоохранительной деятельности – EUROPOL.

Отмечается, что Мило Божович является президентом муниципалитета (мэром города, – ред.) Будва, и он являлся руководителем этого муниципалитета в период с 10 января 2017 года по 13 октября 2020 года.

На парламентских выборах в августе 30 августа 2020 года был избран депутатом парламента Черногории. В частности, утверждается , что Мило Божович является высокопоставленным чиновником от пророссийского Демократического фронта.