В Черногории в канун президентских выборов распустили парламент
Президент Черногории Мило Джуканович в четверг издал указ о роспуске парламента после того, как ему не удалось сформировать правительство
Об этом сообщает черногорская телерадиокомпания RTCG.
Джуканович ранее утверждал, что, согласно выводам его юридических советников, имеет полномочия распустить парламент и назначить досрочные выборы из-за того, что депутаты так и не смогли утвердить правительство.
Напомним, что в декабре 2022 года после провала правительства, утвердившего скандальное соглашение с Сербской православной церковью, парламент избрал премьером Миодрага Лекича, использовав, вероятно, неконституционную процедуру. После длительных переговоров новое правительство так и не было сформировано.
После указа внеочередные парламентские выборы в Черногории могут назначаться не раньше, чем через 60 дней после роспуска, и не позже, чем через 100 дней – то есть они состоятся где-то в конце мая – начале июня 2023 года.
Ожидается, что Мило Джуканович объявит окончательную дату выборов уже в пятницу.
Параллельно уже в воскресенье пройдут выборы президента Черногории, где принимают участие семь кандидатов, включая действующего президента Мило Джукановича.
- Напомним, в начале декабря правительство Черногории приняло решение оказать Украине военную помощь, равную 11% военного бюджета страны.
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