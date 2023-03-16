В Черногории в канун президентских выборов распустили парламент

Об этом сообщает черногорская телерадиокомпания RTCG.

Джуканович ранее утверждал, что, согласно выводам его юридических советников, имеет полномочия распустить парламент и назначить досрочные выборы из-за того, что депутаты так и не смогли утвердить правительство.

Напомним, что в декабре 2022 года после провала правительства, утвердившего скандальное соглашение с Сербской православной церковью, парламент избрал премьером Миодрага Лекича, использовав, вероятно, неконституционную процедуру. После длительных переговоров новое правительство так и не было сформировано.

После указа внеочередные парламентские выборы в Черногории могут назначаться не раньше, чем через 60 дней после роспуска, и не позже, чем через 100 дней – то есть они состоятся где-то в конце мая – начале июня 2023 года.

Ожидается, что Мило Джуканович объявит окончательную дату выборов уже в пятницу.

Параллельно уже в воскресенье пройдут выборы президента Черногории, где принимают участие семь кандидатов, включая действующего президента Мило Джукановича.