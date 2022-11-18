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В Черногории тысячи людей митинговали с призывом к досрочным выборам

18 ноября, 2022 пятница
07:11
Мир

17 ноября тысячи человек вышли на акции протеста в здание парламента Черногории с призывом к досрочным выборам

Об этом сообщает "Радио Свобода. Европа".

Вчера более десяти тысяч человек вышли на акцию протеста перед парламентом в Подгорице, чтобы потребовать отмены закона о полномочиях президента и проведения внеочередных выборов.

Митингующие размахивали национальными флагами Черногории, а также Европейского Союза и США, а также держали в руках плакаты с надписями: "Мы здесь за Черногорию, за ЕС", "Мы хотим выборов".

Протест организовал движение Ima nas ("Нас много"), поддерживающее Демократическую партию социалистов действующего президента Мило Джукановича и союзников.

Выступавшие перед участниками мероприятия спикеры предъявили обвинения партиям, имеющим большинство в парламенте во главе с пророссийским Демократическим фронтом, Демократами и Гражданским движением Ура, которые в течение последних двух месяцев отказывались назначить досрочные выборы и еще не сформировали новое правительство.

"Пусть граждане поставят всех на свои места и пусть Черногория снова станет свободной после этих выборов. Унижение этой страны должно прекратиться", – сказал депутат Демократической партии социалистов Никола Янович.

На акции, которая прошла при усиленном присутствии полиции, не было никаких инцидентов.

Известно, что Черногория является членом НАТО и кандидатом на вступление в Европейский Союз.

  • 29 сентября стало известно, что в Черногории задержали несколько десятков россиян по подозрению в шпионаже. Среди них были, в частности, шесть российских дипломатов и 30 граждан РФ.
  • МИД Черногории объявил персонами нон решетки шестерых дипломатов посольства Российской Федерации.
  • Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич считает , что страна должна во всем быть на стороне ЕС и остановить действие безвизового соглашения с Россией, которое действует с 2008 года.

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ЕС
НАТО
США
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